Famiglie in ginocchio a causa del Covid, ecco come accedere ai contributi

Emergenza Covid-19, scadrà il prossimo 10 novembre il termine entro il quale presentare istanze di accesso ai contributi per soggetti che si trovano in stato di bisogno e non hanno beneficiato del buono spesa con istanza presentata entro lo scorso 5 giugno 2020.

Le domande possono essere inviate a mezzo mail all’indirizzo solidarietasociale@comune.canicatti.ag.it e solo in caso di estrema difficoltà potranno essere consegnate anche a mano, previa prenotazione telefonica, chiamando l’Ufficio Servizi Sociali del Comune ai numeri telefonici 0922/734505 e 0922/734310.

"I voucher - dice una nota del Comune - possono essere utilizzati solo per acquistare Alimenti; prodotti farmaceutici; prodotti per l'igiene personale e domestica; bombole del gas; dispositivi di protezione individuale; pasti pronti: e/o per il pagamento di: utenze domestiche di luce e gas, Canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative Il Comune procederà ad effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, comporteranno oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti, la perdita per il nucleo familiare destinatario di ogni diritto in relazione al presente avviso e obbligo di restituzione delle somme percepite".