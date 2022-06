Pnrr, il Comune ottiene oltre 660mila euro di finanziamenti complessivi: ecco i progetti presentati

Quattro candidature accolte, per un totale di 660mila euro finanziabili, nel contesto del Pnrr per il Comune di Canicattì. A darne notizia è l'amministrazione comunale.

In particolare sono state accolte le istanze presentate: per il rifacimento del sito web comunale e il potenziamento dei servizi al cittadino (280.932 euro); l'attivazione del servizio PagoPA (91.050 euro) e dell'App Io (36.400 euro) e l'abilitazione al cloud per il Comune (252.111 euro).

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato – commentano il sindaco Vincenzo Corbo e l’assessore all'Agenda digitale, Alberto Tedesco - L’amministrazione Corbo prosegue sulla strada dell’innovazione della macchina amministrativa e di miglioramento dei servizi resi al cittadino, cammino intrapreso sin dal suo insediamento. Siamo stati tra i primi comuni in Italia ad aderire al progetto 'Syllabus', promosso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, che costituisce la più vasta campagna di formazione del personale della storia amministrativa del nostro comune. Con l’accoglimento di queste istanze dirette ad attingere ai finanziamenti del PNNR Next Generation EU per la transizione digitale prosegue il percorso della nostra amministrazione che intraprenderà ogni azione utile a rendere sempre più moderna ed efficiente la macchina amministrativa".