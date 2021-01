Troppe assenze ingiustificate, tre consiglieri comunali a rischio decadenza

Non si sarebbero presentati più volte, senza fornire giustificazione valida, dai lavori di Consiglio comunale. Per questo adesso tre consiglieri di Canicattì potrebbero rischiare la decadenza. A chiedere accertamenti alla Segreteria generale del Comune e alla Presidenza dell'aula è stato un cittadino, il quale ha appunto evidenziato come alcuni rappresentanti del "civico consesso" avrebbero violato le regole statuarie assentandosi più volte senza fornire giustificazione valida (come, ad esempio, un certificato medico).

Se fosse accertata l'assenza consecutiva in aula i tre rischierebbero davvero di dover lasciare il posto ad altri, sebbene tali assenze, secondo la norma, vengono interrotte dall'eventuale partecipazione alle commissioni, che costituiscono di per sé attività politica consiliare.