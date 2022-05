Ars, Pullara contro Corbo: "Ancora una volta diserta la commissione"

"Stamane il sindaco di Canicattì era stato convocato dalla commissione di monitoraggio e verifica delle legge, per l’audizione in materia di attuazione dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di stabilizzazione del personale, con particolare riferimento al personale dipendente assunto dal Comune di Canicattì, capofila del Distretto Socio Sanitario D3, a valere sulla programmazione del PAL Quota Servizi Fondo Povertà 2020, nonché in materia di proroga del personale medesimo".

Ad attaccare il primo cittadino di Canicattì, Vincenzo Corbo, è il deputato di “Prima l’Italia”e presidente della Commissione speciale di verifica e monitoraggio delle leggi Carmelo Pullara.

"Anche questa volta Corbo - spiega Pullara - non si è presentato nè ha mandato un sostituto nè una giustificazione. Trattavasi di problematiche che riguardano soprattutto le fasce più deboli. L’assenza ingiustificata del sindaco di oggi, segue quella di qualche settimana addietro sui temi delle criticità dell’ospedale di Canicattì".

"Il sindaco dimostra - attacca ancora il deputato - che non solo non conosce i comportamenti istituzionali da tenere in questi casi, ma anche, e soprattutto, il non volere discutere alla luce del sole e fuori dalle quattro mura comunali problematiche importanti come la sanità e le fasce più deboli che riguardano la comunità canicattinese".