Cimitero, il sindaco firma l'ordinanza: cambia l'orario di ingresso delle salme

Modificato l'orario di accesso delle salme al cimitero comunale. A firmare l'ordinanza oggi è stato il sindaco Vincenzo Corbo.

D'ora in avanti, quindi, l'accompagnamento del feretro al cimitero si svolgeranno in orario antimeridiano. "Si potrà ricorrere all’orario pomeridiano, con il limite di accesso al cimitero alle 16,30, solo in caso di situazioni contingenti e previa comunicazione e assenso da parte del personale dipendente comunale - è stato previsto - .Saranno rinviate alla successiva riapertura dell’ufficio le operazioni propedeutiche alla tumulazione (saldatura del feretro ecc.) non effettuate entro l’orario di chiusura".

Regole da rispettare

Il sindaco ha anche invitato la cittadinanza a rispettare il regolamento di polizia mortuaria. E nello specifico a determinate regole. Chi visita il cimitero deve mantenere un contegno consono alla caratteristica del luogo sacro e pertanto è vietato:

l’ingresso a persone sconvenientemente vestite e ai minori non accompagnati da persone adulte.

introdurre cani o altri animali, attrezzi sportivi, biciclette ecc.

cantare, fischiare, discutere ad alta voce, fumare, ecc.

arrecare danni ai manufatti, alle piante, alle aiuole,

rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni,

gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori.

Contravvenzioni

Ai contravventori sarà applicata la contravvenzione nella misura prevista dalle vigenti norme o secondo quanto determinato dall'amministrazione comunale.

Orari d'apertura del cimitero

Gli orari di apertura e chiusura del cimitero vengono disposti dal sindaco con apposita ordinanza. Eccoli: