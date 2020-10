Tutti negativi i tamponi al plesso "De Amicis", si attendono gli esiti per il "Gangitano"

Tutti negativi i test rapidi realizzati a Canicattì su studenti e insegnanti del plesso "De Amicis". Ad annunciarlo è stato il sindaco Ettore Di Ventura. "Si è conclusa e fortunatamente l'indagine epidemiologica realizzata all'interno dell'istituto e tutti gli esiti sono stati negativi. Ciò ci fornisce un chiaro riscontro sulla validità delle misure di contenimento adottate in tale scuola, e che l'ambiente scolastico è sicuro e non contribuisce alla diffusione del contagio".

Per quanto riguarda invece il plesso "Sen. Gangitano", dove pure si erano registrati dei casi, il sindaco precisa che "sono ancora in corso i test su alunni e personale scolastico. Relativamente alle operazioni di sanificazione dei locali di entrambi i plessi - continua - comunico che queste avverranno nella giornata di lunedì 26 Ottobre. Tali operazioni di norma dovrebbero essere eseguite direttamente a cura e spese delle rispettive Istituzioni Scolastiche. In questa occasione però, l'amministrazione Comunale ha deciso di intervenire direttamente, accollandosi l'onere organizzativo ed economico. L'intervento avverrà anche nei locali dell'I.C.Gangitano che comunque, per il tramite del suo dirigente, si era dichiarato pronto ad eseguire la sanificazione con i propri fondi".

Nei prossimi giorni, quindi, le ordinanze sindacali di chiusura dei plessi scolastici potrebbero subire delle variazioni.