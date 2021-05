Visite alla cappella "Livatino Corbo", in programma anche una giornata di preghiera

L'associazione "Amici del giudice Rosario Angelo Livatino" di Cacanittì ha fortemente voluto l'apertura della "Cappella Livatino Corbo".

Il momento più importante che sarà vissuto, rispettando le precauzioni per evitare occasioni di contagio da Covid-2019, è fissato per domenica 9 maggio quando dalle 10 in coincidenza della celebrazione per la beatificazione del giudice Livatino che sarà trasmessa in diretta da Rai 1 si realizzerà un momento spontaneo di preghiera all’interno del cimitero comunale di Canicattì. L’apertura della “Cappella Livatino Corbo” sarà garantita anche in futuro.

Modalità di ingresso

In ogni caso com’è stato sinora grazie all’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino" e ad un familiare sarà garantita, previa intesa, la visita a gruppi o privati cittadini che dovessero avere necessità particolari. Basta inoltrare dettagliata richiesta all'indirizzo di posta elettronica rosario.livatino@libero.it