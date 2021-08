Canone unico patrimoniale 2020, il Comune: gli avvisi di pagamento hanno importi sbagliati

Dal palazzo di città: " I contribuenti che hanno ricevuto tali avvisi, prima di effettuare il versamento, sono invitati a recarsi all'ufficio Cpu (ex Tosap), nella sede comunale di via Cesare Battisti al secondo piano, per il ricalcolo del tributo"

"A causa di un problema tecnico, gli avvisi di pagamento del canone unico patrimoniale, anno 2020, relativi all'occupazione di suolo pubblico, riportano degli importi errati. I contribuenti che hanno ricevuto tali avvisi, prima di effettuare il versamento, sono invitati a recarsi all'ufficio Cpu (ex Tosap), nella sede comunale di via Cesare Battisti al secondo piano, per il ricalcolo del tributo effettivamente dovuto in relazione agli sgravi applicabili per l'emergenza Covid". Lo hanno reso noto, stamani, dal Comune di Canicattì.

"Nello specifico, il tributo dovuto per il settore somministrazione alimenti e bevande, sarà commisurato in ragione di 4/12, oltre gli interessi legali e senza applicazione di sanzioni, - hanno spiegato - mentre per il settore del commercio ambulante, il tributo sarà sgravato del periodo di applicazione della zona rossa, quindi dal mese di maggio a metà ottobre".