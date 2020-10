Street control, vigili urbani formati: inizia la "guerra" contro gli indisciplinati

I vigili urbani sono stati formati: hanno partecipato al corso tenuto da un tecnico della società Viasat, fornitrice del dispositivo. La "guerra" contro gli indisciplinati è pronta a partire. La polizia municipale proverà, con la nuova apparecchiatura, a fare calare le infrazioni al codice della strada.

L'apparecchiatura consiste in un impianto formato da videocamera a infrarossi e macchina fotografica ed è montato su un'auto della polizia municipale.

Il sistema permette di scattare foto in simultanea e consente di rilevare, oltre le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila. In caso di violazione, la multa arriverà a casa.

"Auspichiamo che, più che uno strumento punitivo, lo street control sia visto come un deterrente in grado di dissuadere l'automobilista indisciplinato dal commettere infrazioni al codice della strada" - ha detto il sindaco Ettore Di Ventura - .