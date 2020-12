Trasporto scolastico extraurbano, ecco come chiedere il rimborso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si informano i genitori degli alunni pendolari, frequentanti gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore, che è stata avviata la procedura per la richiesta del RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021relativamente alla frequenza scolastica da Gennaio a Dicembre 2020.

Considerato che l’attuale situazione pandemica non permette l’accesso di utenti presso le sedi della pubblica amministrazione, sì è ritenuto maggiormente agevole provvedere ad una esclusiva compilazione di moduli in forma telematica.

A tal proposito si specifica che la richiesta dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 21 dicembre c.a.ESCLUSIVAMENTE mediante la compilazione del modello raggiungibile al seguente link:

https://forms.gle/RLU7Y1XyaYbQUs9h7

Alcune precisazioni:

1. I dati raccolti, ed in particolare il codice IBAN, permetteranno un pagamento celere diminuendo calendarizzazioni e code presso la tesoreria comunale (Unicredit – Filiale di Via Battisti);

2. Prima della compilazione, è necessario munirsi di copia degli abbonamenti (mensili e settimanali) ai fini della computazione dell'importo da erogare per il rimborso;

3. Il codice IBAN dichiarato, deve essere NECESSARIAMENTE intestato al soggetto che ha fatto la richiesta, nonché proprietario del mandato di pagamento. Sono altresì validi codici IBAN cointestati;

4. Compilando il form il dichiarante ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza il personale incaricato al trattamento dei dati personali forniti a seguito della richiesta inoltrata nel rispetto della normativa vigente.

Si ricorda che per eventuali dubbi, è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 ed il martedì e giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00, gli uffici della Pubblica Istruzione al numero telefonico 0922734510.