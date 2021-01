Scuole, il Comune anticipa 20 mila euro per le piccole spese

Le somme serviranno per la piccola manutenzione ordinaria, riparazione delle aule, servizi igienici, impianti di illuminazione e per l'acquisto di materiale per la pulizia, didattico e di cancelleria

Il Comune ha anticipato 20 mila euro alle scuole per le spese di piccola manutenzione ordinaria, riparazione delle aule, servizi igienici, impianti di illuminazione e per l'acquisto di materiale per la pulizia, didattico e di cancelleria. A darne notizia è l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Angelo Cuva.

"Nelle more dell’approvazione in consiglio comunale dello schema di regolamento per il trasferimento dei fondi ai dirigenti scolastici delle scuole di competenza comunale - ha spiegato - sono stati anticipati 20 mila euro".

La somma è stata così ripartita:

• Circolo didattico "Don Bosco" euro 4.938,00;

• Istituto Comprensivo Statale " Verga" euro 4.115,00;

• Istituto Comprensivo Statale "Rapisardi" euro 6.832,00;

• Istituto Comprensivo Statale " Gangitano" euro 4.115,00