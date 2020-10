Piazzale Nassirya sommerso dai rifiuti, Fratelli d'Italia sollecita intervento di bonifica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Fratelli d'Italia Canicattì attraverso il suo dipartimento Enti pubblici, ha formalmente notificato una richiesta ufficiale al sindaco Di Ventura affinché si impegni, attraverso gli organismi competenti, a ripristinare la pulizia e il decoro presso Piazzale Nassirya. Costruito per ricordare ed onorare le vittime del vile attentato in cui persero la vita 19 nostri connazionali, oggi è tristemente ricolmo di ogni sorta di immondizia. Auspichiamo che la nostra richiesta non cada nell'oblio, e che si risolva il tutto in memoria di chi ha sacrificato la propria vita per servire la Patria. Il referente ufficio stampa e componente del direttivo Gabriele Constantin Palumbo.