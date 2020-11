Borse di studio e buoni libro dagli anni scolastici 2012/2013, al via i pagamenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Informiamo tutti coloro che, dall’anno scolastico 2012/13 ad oggi, abbiano compilato le domande per:

Borse di studio (L. 62 del 10/03/2000 e D.P.C.M. n. 106 del 14/02/2001), esclusivamente rivolte agli alunni di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (scuole medie) appartenenti a famiglie con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94; Buoni libro, (L.R. n. 68/1976 e s.m.i. e L.R. n. 93/1982), esclusivamente rivolte agli alunni di scuola secondaria di primo grado (scuole medie); Buoni libro di testo integrativo (L. 448/98) “fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo”, esclusivamente rivolto agli alunni di scuola secondaria di primo (scuole medie) e secondo grado appartenenti a famiglie con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94,

che è attivo un form da COMPILARE con l’inserendo di dati richiesti, al link:https://forms.gle/feyeyvxNSXjNAr1o6

È importante inserire:

il codice IBAN, che permetterà un pagamento più celere ed eviterà code alla tesoreria comunale (Unicredit – Filiare di Via Battisti): il codice IBAN dichiarato deve essere NECESSARIAMENTE intestato al soggetto che ha fatto la richiesta, nonché proprietario del mandato di pagamento. Sono altresì validi codici IBAN cointestati;

se possibile, la ricevuta di presentazione della richiesta di beneficio che consentirà l’individuazione del soggetto che, a suo tempo, ha compilato la domanda.

Il form è stato individuato come metodo più celere e sicuro in questo periodo di pandemia in cui vigono le severe regole per il contenimento del contagio da Covid.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare gli uffici della Pubblica Istruzione al numero telefonico 0922734510, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 ed il martedì e giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00.