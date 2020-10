Cambi in giunta, si dimette Messina: entrano Licata e Li Calzi

Continuano i cambi in corsa in seno alla giunta di Ettore di Ventura. Stamani il sindaco ha infatti provveduto alla sostituzione dei due assessori dimissionari, Rosa Maria Corbo e Angelo Messina.

In squadra con Giangaspare Di Fazio, Fabio Di Benedetto, Umberto Palermo, Antonio Giardina e Angelo Cuva entrano Vincenza Rita Licata e Flavia Li Calzi. Due assessori, "le cui nomine - precisa il Comune - non hanno carattere politico ma sono suggerite dall’esperienza maturata. Sono infatti ampiamente conosciute per la loro competenza e professionalità". Enza Licata è consulente fiscale, Falavia Li Calzi commercialista e revisore dei conti: entrambe hanno collaborato o collaborano con la Banca San Francesco di Canicattì.

“Ringrazio pubblicamente i dimissionari assessori Corbo e Messina, per la professionalità dimostrata, l’impegno e la dedizione profusi. Oggi si aggiungono alla G.M. due donne capaci e altamente qualificate, che hanno deciso di mettere al servizio della Comunità le loro competenze ed esperienze lavorative. Nelle prossime ore provvederò a definire le deleghe", ha commentato il sindaco Di Ventura.