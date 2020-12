"Na carizza", grande successo per la raccolta benefica di doni

Grande successo per l'iniziativa benefica solidale "Na Carizza” che ha consentito di raccogliere doni per 1.622 cittadini in stato di fragilità.

"Un'iniziativa solidale natalizia - spiegano gli organizzatori - che si è chiusa oltre le aspettative, quella lanciata dal Centro di prossimità Walden e sposata appieno dal Comune di Canicattì con la collaborazione delle associazioni del territorio che, attraverso la prima parte del progetto “Na Carizza”, hanno contribuito a riscaldare il cuore di 1622 cittadini tra grandi e piccini in stato di fragilità".