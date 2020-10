Lavori e pericoli: ecco tutti i nuovi divieti di sosta

Lavori di scavo o dell'Enel, ma anche situazioni di rischio. Tre, diverse, ordinanze - che vietano la sosta - sono state firmate nelle ultime ore al Comune di Canicattì. Ecco nel dettaglio tutte le novità.

Vie Puglia, Kennedy, Calabria e Regione Siciliana

Da oggi, 9 ottobre, e per la durata di 30 giorni, è vietata la sosta su ambo i lati nelle vie Puglia, Kennedy, Calabria e Regione Siciliana per lavori di interramento cavi Enel distribuzione.

Via Scordia

Da oggi, 9 ottobre, sono vietate la sosta su ambo i lati e la circolazione veicolare e pedonale in via Scordia a causa della situazione di pericolo venutasi a creare per lo smottamento del manto stradale. Le disposizioni rimarranno in vigore fino al completamento dei lavori necessari ad eliminare il pericolo.

Via Pisacane

Da lunedì 12 a giovedì 15 ottobre sono vietate la sosta su ambo i lati e la circolazione veicolare in via Pisacane, dalle 7 alle 18.30, per consentire alla ditta Italgas di effettuare i lavori di scavo per l’estensione della rete del gas.