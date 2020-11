"Trovato a spasso in città nonostante il foglio di via": denunciato 22enne

A Canicatti - per effetto di un foglio di via obbligatorio - non avrebbe potuto rimettere piede, senza una preventiva autorizzazione, per tre anni. Invece è stato trovato proprio per le strade della città. I poliziotti del commissariato cittadino, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno denunciato alla Procura di Agrigento un 22enne di Castrofilippo.

Il giovane dovrà adesso rispondere dell'inottemperanza al provvedimento dell'autorità.