Verso le elezioni, Onda sosterrà la candidatura di Sciabarrà

Il gruppo Onda, dopo un serrato ed ampio dibattito interno, spesso alla presenza dell’On. Carmelo Pullara, ed esterno con le forze che si rifanno al centro destra tradizionale, hanno deciso di appoggiare con una propria lista, fatta di uomini e donne libere, che vogliono servire e non servirsi di Canicattì, la candidatura a Sindaco di Cesare Sciabarrà.

La candidatura di Cesare Sciabarrà, che tutti a Canicatti conoscono per le battaglie civili e la libertà dell’agire, e’ l’unica di rottura rispetto all’immobilismo ed allo sfacelo nel quale Canicattì è stata relegata negli ultimi decenni dopo avere per anni rappresentato in provincia e non solo punto di riferimento economico e produttivo.

Siamo certi che Cesare Sciabarrà per le sue caratteristiche saprà servire la città di Canicattì e non servirsi di Canicattì. Su questo punto fondamentale ci siamo ritrovati e deciso di affrontare la prossima campagna elettorale e ci auguriamo anche i 5 anni di amministrazione a venire.

Ci auguriamo che tanti possano convergere su questo progetto e su Sciabarrà Sindaco, rompendo con schemi e beceri calcoli personali o di appartenga, al grido viva Canicattì libera.