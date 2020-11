La "Burgio Corsello" diventerà un Covid-hotel: via ai lavori

L'Ipab Corsello di Canicattì sarà trasformato in un Covid hotel. La struttura, che per anni funzionò come casa di riposo, è da tempo al centro del dibattito: in molti, infatti, ne hanno chiesto la riqualificazione al fine di poter ospitare soggetti Covid che non necessitano di cure mediche specifiche. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia.

I posti in un primo momento saranno 26 per poi arrivare fino ad ottanta nel prossimo futuro. Sono in corso i lavori necessari per l'adeguamento dei locali.