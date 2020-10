Bonus figlio, ecco come ritirare i moduli per le istanze

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Avviso pubblico erogazione bonus 1.000,00 euro per nascita figlio, secondo semestre 1 luglio - 31 dicembre 2020 (ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003) - Prossima scadenza presentazione domande: 30 ottobre 2020

In applicazione dell'art. 6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, prevede l'assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro in favore dei bambini nati, o adottati, a decorrere dal 1 gennaio - 31 dicembre 2020

L'assessore alla Solidarietà Sociale, Antonio Giardina, informa che i moduli per le domande possono essere ritirati all’ufficio Solidarietà Sociale e dovranno essere presentati, debitamente compilati, entro il termine perentorio del:

• 30 ottobre 2020 per i nati dall'1 Luglio 2020 al 30 Settembre 2020

• 29 gennaio 2021 per i nati dall'1 Ottobre al 31 Dicembre 2020