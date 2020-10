Autobus sovraffollati e Covid, Di Ventura incontra il responsabile della Sais trasporti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è svolto, stamani, un incontro tra il sindaco Ettore Di Ventura, l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Angelo Cuva, e il signor Giuseppe Grisaffi, responsabile della ditta SAIS Trasporti in merito al trasporto extra urbano degli studenti.

Nei giorni scorsi erano arrivate delle lamentele da parte di alcuni pendolari che evidenziavano diversi problemi: dalla soppressione di una corsa al sovraffollamento sui pullman.

Durante l’incontro è emerso che quest’anno, nello schema di bilancio 2020, sono state inserite delle somme specifiche per il servizio di pendolarismo, capitolo assente in bilancio da diverso tempo.

E’ molto probabile che, in un prossimo futuro, alla luce delle misure da attuare per contrastare e/o contenere il contagio da covid 19, si possa organizzare un tavolo tecnico con le Ditte di Trasporto che effettuano il trasporto degli studenti da e per Canicattì per concordare delle strategie mirate ad attuare un maggior distanziamento sugli autobus e garantire una maggiore tutela della salute degli studenti e delle loro famiglie.