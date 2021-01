Buoni spesa Covid, il Comune proroga il bando fino al 27 gennaio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Amministrazione Comunale riapre i termini per consentire, attraverso una manifestazione di interesse, di poter individuare gli operatori economici operanti nel Comune di Canicattì interessati ad aderire all'iniziativa prevista dal D.L. del Ministero dell’interno del 23 novembre 2020, n. 154 finalizzata all'erogazione di "buoni spesa" destinati ai nuclei familiari economicamente in sofferenza a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I voucher, del valore nominale di €.10,00, saranno spendibili per l'acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità in quegli esercizi commerciali, con sede a Canicattì, che si saranno dichiarati interessati.

Gli esercizi commerciali che risultano già accreditati nell’esistente elenco saranno inseriti automaticamente in quello nuovo che sarà aggiornato al ricevimento di nuove istanze e/o di comunicazioni di rinuncia che dovranno arrivare entro il 27 gennaio 2021.

Per maggiori info e per scaricare l'istanza cliccare sul link che conduce alla specifica sezione dedicata del sito istituzionale.

https://www.comune.canicatti.ag.it/.../L/IT/IDPagina/4969

Lo comunica alla cittadinanza l'assessore alle Politiche Sociali, Antonio Giardina