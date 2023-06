Da Canicattì a Porto Empedocle per raccogliere rifiuti in spiaggia, protagonisti 200 bimbi dell'asilo

Duecento bambini, dai 3 ai 5 anni, della scuola dell'infanzia dell'istituto "Verga", plesso" De Amicis", di Canicattì sono stati accompagnati a Porto Empedocle per far visitata alla Capitaneria con il supporto dei volontari del Wwf Sicilia area Mediterranea.

I bambini, con le maestre e tante mamme, si sono recati in spiaggia a rivivere il progetto Tartarughe e a sviluppare un'azione di raccolta dei rifiuti spiaggiati. Sono stati premiati con un braccialetto Panda, nella certezza che questa esperienza servirà a costruire coscienze che abbiano a cuore le sorti del nostro pianeta.

I bambini sono stati anche accompagnati a fare visita all'approdo dei mezzi nautici della Guardia costiera che si è prestata pure a farli salire sulla motovedetta ad uno ad uno. Tutti hanno ringraziato il comandante della Guardia costiera di Porto Empedocle, il capitano di fregata Antonio Ventriglia, che ha predisposto un'accoglienza straordinaria per i piccoli ospiti, per la dirigente scolastica, Maria Ausilia Corsello, e la referente "ambiente" della scuola, Iole Milioti, oltre alle responsabili di escursione, insegnanti Viviana Guadagnino, Rosalia Mulone e Rossana Mancuso, e tutte le maestre, che hanno accudito i bimbi in ogni loro necessità (otto classi d’infanzia ed una primaria, tre classi al giorno).

Il presidente del Wwf Sicilia area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, e i suoi volontari, Erika Zoppo (presidente Mariterra e riferimento Wwf), Alfonso Ferrera, Lucio Mazzotta ed Erica Capraro, si sono complimentati con il personale scolastico per la disponibilità e delicatezza con cui si sono rapportati.