Biblioteca comunale, Comune bussa alla Regione: chiesto contributo

È stata trasmessa all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana l’istanza per l’ottenimento di contributi per il potenziamento della Biblioteca Comunale della nostra città (che alla data del 31 dicembre 2020 ha registrato 1877 utenti, dato in prestito 1479 pubblicazioni ed ha incrementato il proprio patrimonio di 247 unità).

L’ottenimento del contributo permetterà di acquistare libri e pubblicazioni, potenziare le postazioni informatiche e tecnologiche, acquistare ulteriori arredamenti necessari e potenziare i servizi di catalogazione informatizzata del patrimonio bibliografico.

Le opportunità che si presenteranno per arricchire la nostra biblioteca comunale non verranno mai tralasciate, perchè è un nostro obiettivo primario garantire un continuo miglioramento dei servizi offerti ai nostri concittadini. L’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Angelo Cuva