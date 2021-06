Beni confiscati alla mafia, ecco quali sono stati inseriti nel bando

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Avviso pubblico relativo alla concessione per fini sociali dei beni confiscati alla mafia. La scadenza della presentazione delle domande è il 30 giugno 2021 alle ore 12:00.

I beni messi a bando sono: 2 terreni agricoli in c.da Giacchetto Palilla, * 1 in c.da Cucca Vecchia; un appartamento in C.so Umberto I n. 4; un appartamento in via Sen.Gangitano, 13, un garage sempre in via Sen.Gangitano n.13 ed una villa in c.da Cucca Vecchia.

Per maggiori info collegarsi alla specifica sezione del sito istituzionale al seguente link:

https://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID Pagina/5121



Già da diversi giorni sono in atto dei sopralluoghi dei beni da parte di associazioni e soggetti interessati al fine di predisporre i progetti per una eventuale destinazione.

Per la presentazione di questi ultimi c’è tempo fino al 30 giugno prossimo. Le istanze pervenute saranno valutate da una specifica commissione, così come previsto dal bando.