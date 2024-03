Inchiesta "Ianus", M5S: "Alaimo si dimetta da vice presidente del Consiglio"

"Valuti al più presto di intraprendere ulteriori azioni come consigliere e vice presidente del consiglio comunale di Canicattì perché, soprattutto in quest'ultima veste, rappresenta l'intero Consiglio". Lo ha scritto, in merito all'inchiesta "Ianus" in cui è risultato essere indagato anche il vice presidente della Democrazia cristiana provinciale Giuseppe Alaimo, il coordinatore del M5S dell'Agrigentino: Fabio Falcone. "Abbiamo apprezzato l'autosospensione dagli organi di partito, ma valuti anche ulteriori azioni" - ha scritto Falcone - .

"Fino a quando non verrà chiarita la sua posizione, il nostro vuol essere un invito al buon senso e all'etica politica per salvaguardare l'intero consiglio comunale evitando motivi di incompatibilità", ha concluso il coordinatore del M5S della provincia di Agrigento, Fabio Falcone, - .

