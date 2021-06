"Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino onlus", appello ai soci: via al rinnovo del tesseramento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Appuntamento domenica 20 giugno, alle ore 19,00 nella “sala riunioni” della chiesa di San Domenico a Canicattì degli aderenti all’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino onlus”. Il direttivo dell’Associazione ha indetto per la terza domenica di giugno l’Assemblea ordinaria dei soci per l’anno 2021 e contestualmente il rinnovo del tesseramento per i vecchi Soci ed il ricevimento delle nuove richieste degli aspiranti Soci. “Per l’occasione -dice Giuseppe Palilla, presidente dell’Associazione Livatino- abbiamo pensato di lanciare la campagna associativa per l’anno in corso per la quale abbiamo dovuto attendere l’allentamento sostanziale delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-2019 anche per ricevere le nuove richieste di iscrizione di quanti vorranno associarsi che saranno esaminate dal direttivo alla prima riunione utile. Ai Soci, in regola con il pagamento delle quote associative, sarà illustrato anche quanto svolto nel corso del 2020 ed a cavallo della Beatificazione del Giudice Rosario Livatino. Nella stessa riunione illustreremo anche le prossime iniziative che non si sono mai fermate anche in tempo di Covid-2019 e daremo conto sulla situazione della nostra Associazione”. Le quote ordinarie sono rimaste invariate anche per quest'anno sociale: 25 euro per gli adulti e 10 euro per gli studenti o comunque sino a 25 anni di età. Sottoscrivendo la quota i soci avranno diritto ad essere informati di tutte le iniziative che si svolgeranno in città ed anche fuori in Memoria del Beato Rosario Angelo Livatino. L’incontro di domenica 20 giugno che inizierà alle 19 è riservato ai soli soci in regola con le quote annuali. L’assemblea annuale ordinaria sarà preceduta dalla celebrazione della Santa Messa con inizio alle 18 sempre nella chiesa di San Domenico che sarà presieduta da don Giuseppe Livatino, Postulatore Diocesano e Referente del Postulatore Generale della Causa di Canonizzazione. Un invito particolare è rivolto ai Sacerdoti e Diaconi di Canicattì nonché ai gruppi religiosi e di preghiera e alle Associazioni ed ai semplici Cittadini ed Estimatori del Beato Livatino affinché partecipino alla funzione religiosa.