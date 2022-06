Convegno con la partecipazione dei vertici regionali per presentare l’azione umanitaria dell’associazione. C’erano, tra gli altri, anche l’arcivescovo Damiano e Pasquale Rutignani, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Agrigento

Dai profughi della guerra in Ucraina a chi vive in povertà: i volontari Vincenziani sostengono gli “ultimi” e s’incontrano in città