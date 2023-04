Emergenza migranti, dalla base militare che Gheddafi voleva distruggere al molo Favarolo dove gli sbarchi continuano senza sosta: tour de force per il commissario Valenti

Ha fatto un sopralluogo all'ex base militare “Loran” di Capo Ponente, quella che nel 1986 Gheddafi prese di mira per colpirla con 2 missili: in quell’occasione il disastro venne per poco scongiurato. Poi ha voluto raggiungere il molo Favarolo dove era in corso uno sbarco di decine di migranti per capire cosa vuol dire fronteggiare una situazione che diventa sempre più difficile di giorno in giorno.

E’ stato un vero e proprio tour de force per per il neo commissario delegato allo stato d'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, che ha raggiunto l’isola di Lampedusa per una visita necessaria, urgente ed imprescindibile dopo tutto quello che è accaduto e continua ad accadere sulla maggiore delle isole Pelagie che è l’avamposto d’Italia, la “Porta d’Europa” che accoglie tutti quelli che partono dal Nord Africa in cerca di speranza e di salvezza.

Il programma della visita di Valenti è cominciato in Comune: dopo l'incontro con le autorità, il commissario straordinario, insieme al prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, al questore Emanuele Ricifari e al sindaco delle Pelagie Filippo Mannino si è spostato a Capo Ponente dove per il sopralluogo all'ex base militare. Infine al molo Favarolo dove avviene il primo contatto con i migranti sulla terraferma.