Via Imera, un fiume di acqua in strada da due settimane

Una perdita idrica da un muro allaga la carreggiata e disperde centinaia di litri per 24 ore al giorno

Un fiume d'acqua in strada da due settimane per 24 ore al giorno. A segnalare la consistente perdita idrica, che da molti giorni allaga la carreggiata e rappresenta uno spreco enorme, sono i residenti della via Imera.

Da un muro, nella parte alta della via ovvero quella più vicina alla via XXV aprile, sgorga un filo di acqua costante per tutto il giorno che inonda marciapiedi e strada.