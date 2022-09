Elezioni a Camera, Senato e Regione: nessuna coda alle urne: ecco le immagini

Alle ore 12, l'affluenza più alta si è registrata a Messina con il 17,06 per cento. Seguono Catania e Palermo (appena sotto il 15%), Siracusa, Ragusa ed Enna (oltre il 14 per cento). Trapani e Agrigento sono poco al di là del 13 per cento ed infine Caltanissetta che è al 12,99%

Non ci sono file interminabili nei seggi elettorali di Agrigento e provincia. C'è però grande movimento e fermento. Un'impennata di presenze, come da tradizione, s'è registrata subito dopo l'uscita dalla messa domenicale: subito dopo mezzogiorno tanti elettori si sono recati alle urne. Verosimilmente lo stesso accadrà, e forse anche con maggiore importanza in termini numerici, nel pomeriggio.

