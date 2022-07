Gabriella Carlucci in giro fra Templi e San Leone: “Fin da bambina amo Pirandello e la sua terra”

La conduttrice e imprenditrice è in Sicilia per il festival di Marettimo e per un progetto imprenditoriale e culturale in materia di ambiente. L’ex parlamentare sulla crisi di governo: “Draghi deve restare”

"Amo Pirandello e la sua terra fin da bambina, mio padre mi regaló 'Novelle per un anno' che ho divorato in pochi giorni. Da allora ho voluto conoscere i luoghi dove era nato e cresciuto e quindi da sempre sono incantata da questa città".

La conduttrice e imprenditrice Gabriella Carlucci, in Sicilia per un progetto turistico e imprenditoriale e per l'organizzazione del festival di Marettimo, fra un appuntamento di lavoro e un altro, si è concessa una pausa in città.

Prima un aperitivo in un locale al porticciolo di San Leone e poi una cena con amici e collaboratori all'hotel della Valle dove il Val d'Akragas, invitato dall'avvocato Omar Giampaolo Mohamed Amed che ha curato i rapporti fra Gabriella Carlucci e le imprese aderenti al progetto, l'ha accolta con un'esibizione popolare nella sala ristorante all'aperto.

"Organizzo una serie di eventi internazionali riguardanti il cinema - ha detto Gabriella Carlucci in esclusiva ai microfoni di AgrigentoNotizie - ma è pure un modo per promuovere le imprese. Ad Agrigento ci sono delle eccellenze che meritano di essere valorizzate".

La showgirl nonché ex parlamentare, che ha svelato i suoi progetti futuri nel mondo artistico e televisivo, fra cui la produzione di una serie Amazon, ha parlato pure della crisi di governo.

"Per me Draghi deve restare, in questo momento così complesso ha adempiuto al suo compito".