Le note dei Pink Floyd risuonano nella Valle dei Templi: musica immortale e pubblico in estasi

Dopo Il Volo il teatro Valle dei Templi è tornato ad ospitare i grandi eventi musicali cancellando l’incidente di percorso dello scorso 13 agosto che ha visto l’annullamento per cause tecniche del concerto dei Subsonica.

Il pubblico è andato letteralmente in delirio davanti a un palco che ha riportato in vita il mito dei Pink Floyd con lo spettacolo, per la prima volta in Sicilia, “Atom Heart Mother” dei Pink Floyd Legend che dal 2012 sono i soli a portare in tour la partitura originale (e autografata) del compositore Ron Geesin con il quale hanno sottoscritto a Londra un sodalizio artistico.

Tutti i grandi successi della band eseguiti con una fedeltà davvero impressionante, dagli arrangiamenti alle scenografie. A tratti anche il timbro vocale ha ricordato da vicino gli “originali”.

Adesso il teatro Valle dei Templi a Piano San Gregorio si appresta ad entrare nel vivo del cartellone estivo: mercoledì 24 agosto l’Aida, il 25 Capo Plaza e il 27 l’attesissimo concerto di Tommaso Paradiso per poi affacciarsi a un settembre ricco di appuntamenti: da Elisa a Ramazzotti passando per Coez, Irama e Drusilla Foer.

La biglietteria del teatro Valle dei Templi è sempre disponibile all’ingresso di Piano San Gregorio ed è aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 20. E’ possibile anche recarsi nei punti di via Platone ad Agrigento e allo Sport Village. Per informazioni, chiamare il 0922 25019.