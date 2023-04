Valle presa d'assalto e parcheggi senza controllo: ci si prepara al ponte dell'1 maggio?

Valle dei Templi presa d'assalto dai turisti e, come da tradizione, anche le strade intorno agli accessi di Giunone e Porta V si trasformano in una bolgia infernale di auto parcheggiate in dispregio alle regole del Codice della strada e anche della sicurezza di pedoni e automobilisti.

Come era già accaduto il 25 aprile scorso, le immagini non lasciano spazio alla fantasia. Sono decine i mezzi in divieto di sosta sia in via Panoramica dei Templi che nei pressi di Porta Aurea. Sicuramente, come sempre avviene, saranno elevati decine e decine di verbali di contravvenzione, ma questo basta davvero ad evitare il ripetersi del fenomeno?

Tra l'altro, molto spesso, i parcheggi autorizzati rimangono vuoti o quasi, con un doppio danno per la collettività. Anni fa fu la Polizia provinciale a disporre presidi fissi nei periodi di maggior fruizione della Valle, ma quell'esperienza si è sostanzialmente arenata. Questo nonostante quel tratto di strada sia stato teatro di numerosi incidenti, uno dei quali particolarmente grave.