“Favara for Ukraine” - la spedizione è giunta a Chelem

E' arrivata intorno alla mezzanotte di ieri a Chellem la spedizione "Favara for Ukraine", partita dall'Agrigentino per consegnare beni di prima necessità e soprattutto portare in Sicilia 50 rifugiati dal confine con l'Ucraina. Un viaggio che è stato realizzato grazie all'iniziativa di crowfounding messa in piedi dalla giovanissima Carla Bartoli e che in questi giorni ha macinato migliaia di chilometri.

A bordo, oltre ai volontari, c'è anche Agrigentonotizie.it, che sta raccontando passo passo questa grande storia di solidarietà. Stasera il bus si recherà a Lublino per raccogliere i profughi e partirà alla volta della nostra Isola.

Nel video l'intervista a Florinda Saeva, madre di Carla e a capo di questa spedizione umanitaria.