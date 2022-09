Questura, promozione e trasferimento a Roma per il vicario Di Giannantonio: "Mi mancheranno gli agrigentini"

28 mesi dopo il suo insediamento, il vicario della Questura di Arigento Egidio Di Giannatonio lascia la città dei Templi essendo stato promosso a dirigente superiore e momentaneamente assegnato all'ufficio centrale ispettivo del dipartimento di Pubblica sicurezza a Roma.

Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, nella sala San Michele Arcangelo, ha voluto ringraziare e salutare pubblicamente il suo più stretto collaboratore.

“È un riconoscimento del lavoro fatto da tutta la squadra della Questura che ha premiato la professionalità di Di Giannantonio” - ha detto, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il questore Iraci - .

“Mi mancherete voi agrigentini perchè siete un popolo tranquillo che mi ha fatto sentire circondato dal vostro affetto” - queste invece sono state le parole del neo dirigente superiore Egidio Di Giannantonio che ha anche ricordato gli eventi tragici di Ravanusa del 11 dicembre scorso: “Ravanusa – ha precisato l'ex vicario del questore - è stata un'esperienza che avrei preferito non fare, non tanto dal lato professionale, ma quanto da quello umano, per quello che purtroppo è successo agli abitanti e alle persone che hanno perso la vita, però devo dire che le istituzioni locali, nonostante non fossero abituate a questo genere di emergenze, hanno risposto molto bene”.