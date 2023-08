"Tir in contromano sul viadotto Morandi": la segnalazione di un lettore

Nel video è possibile vedere un mezzo pesante che fa manovra e si immette sulla statale in senso contrario a quello di marcia

Arriva da un lettore la segnalazione di un tir in contromano nei pressi del viadotto Morandi a Monserrato.

Il mezzo, nelle immagini inviate da un cittadino, era impegnato a fare manovra in una strada secondaria alla statale 115, forse dopo essersi accorto di aver sbagliato strada. A quel punto il camion ha imboccato la strada però in senso contrario a quello di marcia e ha percorso tutta la strada fino alla rotonda del centro commerciale "Città dei Templi" senza per fortuna però incontrare mezzi.