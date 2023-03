Enrico Guarneri mattatore della scena al teatro Pirandello: “Questa terra ha partorito grandi scrittori e pensatori”

Applausi a scena aperta per la prima de “La roba” di Giovanni Verga, con Enrico Guarneri, al teatro Pirandello ieri sera, martedì 28 marzo.

”Questa è una terra che partorisce grandi scrittori e pensatori - ha detto il protagonista dietro le quinte - e Verga, come del resto Pirandello o Camilleri, fa parte di quella compagina di autori che appartengono non solo all’Italia ma all’Europa e al mondo intero. Per noi è una grande responsabilità portare in scena un classico verghiano in un’autentica bombobinera come il teatro Pirandello”.

”Io interpreto la voce del popolo - ha aggiunto Francesca Ferro, sorella del regista Guglielmo e figlia del grande Turi - che è fatto di contadini per i quali un tozzo di pane ed una minestra sono la vita. Qui non si parla di vivere ma di sopravvivere. Qui non esiste un futuro: è il classico esempio di come vivere alla giornata”.

Si replica oggi pomeriggio alle 17,30.