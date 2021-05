"Voglio correre in moto Gp come Valentino Rossi": la storia di Carmelo che sfreccia nei circuiti internazionali

Non chiedetegli cosa vuole fare da grande perchè la risposta sarebbe più che scontata per Carmelo Belluzzo, 11 anni, di Favara, che senza esitazioni dice di volere fare il pilota in moto Gp. Il giovane e talentuoso biker insegue questo sogno da quando di anni ne aveva tre ed oggi, dopo otto anni di sacrifici, cordoli grattugiati e migliaia di chilometri percorsi in pista, l'ambizioso pilota agrigentino sfoggia il suo talento nei principali circuiti spagnoli dove è impegnato in Moto 5.

Da qualche anno, la crescita sportiva di Carmelo Belluzzo è seguita costantemente dal “clan” di Valentino Rossi, il pluricampione del mondo al quale si ispira il piccolo pilota, ma il legame tra i due talenti non è solo virtuale, il manager di Carmelo è una persona molto vicina al campione di Tavullia. Belluzzo, domenica scorsa, ha corso nello storico circuito di Jerez de la Frontera, piegandosi sullo stesso tracciato di gara dei suoi idoli del moto mondiale.

Sfortunatamente per lui, un guasto lo ha costretto al ritiro ma il piccolo biker non molla e continua senza sosta ad allenarsi nel circuito allestito nei pressi della piscina comunale di Favara. In mattinata, il sindaco di Favara, Anna Alba, che ha voluto assistere ad una sessione di prova del giovanissimo pilota, dai microfoni di AgrigentoNotizie ha anche lanciato un appello sulla sicurezza stradale rivolto ai giovani centauri.