Con il Suv, indisturbato, "si fa un giro” nell’area pedonale del lungomare di San Leone: immortalato con il cellulare

La totale mancanza di rispetto per le regole del vivere civile non conosce davvero limiti. E’ il caso di un automobilista che, a bordo di un Suv, ha “pensato bene” di salire nell’area pedonale del lungomare Falcone e Borsellino di San Leone - da sempre interdetta al traffico veicolare, prima di tutto perché non è una strada - per "farsi un giro" al volante. Ha agito indisturbato, tra tutti coloro che passeggiavano e che hanno assistito alla scena letteralmente inorriditi.

Uno di loro, che si è trovato davanti a questa scena decisamente inusuale, vedendo l'auto in movimento nel tratto adiacente al campo di calcetto, non ha perso tempo e, con lo smartphone, ha filmato tutto.

Le immagini, come si dice in questi casi, non hanno bisogno di commento.