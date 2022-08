Strage di Ravanusa, dopo 9 mesi ancora senza casa, l’avvocato Sazio: “Progetto di demolizione farlocco che danneggia gli sfollati”

"Gli sfollati di via Trilussa continuano a stare fuori dalle loro case dopo 9 mesi perché l'amministrazione non si è prodigata a rimuovere le macerie e a mettere in sicurezza gli edifici crollati e quindi revocare l'ordinanza di evacuazione". Lo ha detto, facendo il punto della situazione degli sfollati di Ravanusa dopo la strage dello scorso 11 dicembre, l'avvocato Silvia Sazio che rappresenta molte delle famiglie evacuate.

"Il progetto che prevede la demolizione degli edifici non sicuri, secondo una valutazione farlocca dell'ufficio tecnico di questo Comune, è un piano di lavori che non va nella direzione degli interessi degli sfollati e dei danneggiati. E' un progetto che non piace e che rischia di fare ancora altri danni rispetto a quelli dell'esplosione. Le persone che vogliono rientrare sono almeno una trentina - ha aggiunto - . C'è poi chi crede, questo gli stanno facendo credere, che a fronte di una casa semidistrutta avranno un castello. Noi confidiamo che si possa rivedere il progetto e alla luce di questa speranza abbiamo chiesto ed ottenuto, il primo settembre, un incontro in Comune con il capo dell'Utc perché cerchiamo un accordo. E speriamo che chi ha la casa integra, possa veramente tornare fra quelle stesse mura che li hanno protetti quella notte tragica".