Ecco "l'autobus delle possibilità": a bordo della spedizione verso l'Ucraina uno spaccato di umanità

Lo ha chiamato "autobus delle possibilita'". E non soltanto perche i 53 profughi ucraini sono riusciti a mettersi in salvo dalla guerra, ma perche sono in tanti coloro che hanno i titoli di studio necessari per essere ricollocati sul mercato del lavoro. "Stiamo cercando di fare una mappatura dei professionisti che abbiamo a bordo - ha spiegato Florinda Saieva, la mamma della sedicenne Carla che ha avviato la raccolta fondi per concretizzare la missione umanitaria - . A bordo c'e' un ingegnere nucleare, uno termoidraulico, insegnanti di chimica e di educazione fisica, una pedagogista, una giornalista".

I bambini e gli adolescenti sono tornati a sorridere, dopo circa 12 ore di viaggio, soltanto stamattina quando "mamma Flo'" ha dato loro cornetti e succhi di frutta per la prima colazione. Intanto il pullman della missione umanitaria "Favara for Ukraina" è fermo ad Ugovizza, in Friuli, al confine fra Austria e Slovenia. Poliziotti e carabinieri stanno controllando i passaporti di tutti i profughi.