Trenta migranti salvati dopo 48 ore all'addiaccio: le immagini delle operazioni

"Grazie al soccorso alpino e speleologico, grazie ai vigili del fuoco, agli straordinari elicotteristi, alla Capitaneria e agli uomini della polizia che stanno operando per soccorrere gli oltre 30 migranti, donne e uomini, naufragati oltre 24 ore fa sulla scoscesa scogliera di Ponente di Lampedusa. Orgogliosi del lavoro che stiamo facendo con il costante coordinamento della Prefettura. Grazie a ciascuno di questi straordinari cittadini e uomini dello Stato".

Lo ha scritto la Questura di Agrigento (le operazioni vengono coordinate sul posto dal vice questore Cesare Castelli) in merito al salvataggio, ancora in corso, dei migranti che da venerdì sera, dopo che il loro barchino si è scagliato contro gli scogli, erano bloccati in una insenatura dove, a causa del mare forza 5 e delle raffiche di maestrale arrivate anche a 30 nodi, le motovedette della Guardia costiera non sono riuscite ad avvicinarsi. Delle 6 donne già portate in salvo, quattro, tre delle quali in stato di gravidanza, sono state portate al Poliambulatorio.