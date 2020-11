Montevago non ci sta, il sindaco: "Da noi nessun caso di Covid, abitano altrove"

E' un vero e proprio "giallo" l'individuazione stamattina da parte dell'Azienda sanitaria provinciale di 3 casi di positività al Covid-19 a Montevago. Una comunicazione che ha comprensibilmente provocato apprensione nella piccola comunità e che è stata però ricondotta dalla sindaca Margherita La Rocca Ruvolo ad un semplice fatto burocratico.

"Voglio rassicurare tutti - ha detto in un video -. So perfettamente quale è il compito del sindaco e so quando devo parlare, tanto è vero che non rispondo ai pettegolezzi. Oggi però abbiamo avuto dall'Asp la comunicazione che sono positivi tre nostri concittadini i quali tuttavia sono effettivamente domiciliati a Santa Margherita Belice, dove stanno facendo la loro quarantena, seguiti dall'Azienda sanitaria. Si tratta - ha continuato - quindi di solo tre casi sulla carta. Ad oggi la comunità di Montevago non ha ricevuto comunicazioni di positivi. Siamo in attesa ovviamente di altri tamponi, ma al momento, ribadisco, non si è registrato nessun caso"

La Rocca Ruvolo, inoltre, se invita i cittadini alla massima cautela, ribadisce che la situazione "è sotto controllo" e che non c'è "nessun interesse da parte del sindaco di nascondere le notizie".