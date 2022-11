Strade più sicure? Il comandante della polizia Stradale: “Si può fare educando, reprimendo e investendo sulle infrastrutture”

In Prefettura si è svolto un vertice per discutere dei problemi legati al tasso di incidentalità sulle arterie agrigentine

Il tema della sicurezza stradale è stata al centro di un vertice in Prefettura alla presenza, tra gli altri delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, amministratori comunali, Anas, Asp, ufficio scolastico provinciale e associazioni familiari vittime della strada. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha riunito nello stesso tavolo tutti gli organi, istituzionalmente competenti, per cercare ed attuare tutte le soluzioni possibili per ridurre il numero degli incidenti stradali che nella maggioranza dei casi, sono dovuti al non rispetto delle regole del codice della strada.

Secondo il prefetto Maria Rita Cocciufa, un contributo potrebbe arrivare grazie ad una campagna di educazione stradale nelle scuole. Ciò non toglie, ovviamente, lo stato pessimo delle infrastrutture con arterie, sia principali e sia secondarie, che possono essere anche concausa di sinistri, anche gravi.

Il vice questore Andrea Morreale, che dirige la polizia Stradale di Agrigento, ha le idee chiare su come migliorare la sicurezza in strada: “Bisogna intervenire su più fronti – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie – è molto importante prevenire con lezioni nelle scuole di educazione alla sicurezza stradale. Poi – aggiunge il vice questore Morreale – è fondamentale anche il fronte della repressione con la nostra presenza sulle strade e poi bisogna anche prevedere degli investimenti per migliorare l'aspetto infrastrutturale”. Il trend degli incidenti stradali nell'Agrigentino, per l'anno in corso, è sostanzialmente in linea con quello registrato nel 2021. Nei primi dieci mesi dell'anno, c'è stato un leggero calo delle vittime rispetto all'anno scorso con il picco che si è avuto nella scorsa stagione estiva.