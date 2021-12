Disservizi idrici, Micciché: "Ho chiesto di essere audito, situazione non rosea"

Il sindaco affida ad un video una risposta alle polemiche di questi giorni, precisando che la convenzione con Aica per le riparazioni idriche è stata bloccata dai dirigenti comunali

"Ho chiesto di essere audito dal Cda dell'Aica per segnalare i problemi attualmente vissuti dal servizio idrico e dire chiaramente che così non può più andare".

A dirlo, in un video, il sindaco di Agrigento Franco Micciché. Nei giorni scorsi si erano sviluppate polemiche furibonde in seguito a disservizi registrati in tutta la città, dovuti a ritardi nell'erogazione idrica provocati da rotture e altre situazioni che hanno portato ad esempio il vicepresidente di Codacons Giuseppe Di Rosa ad annunciare che si sarebbe incatenato davanti alla Prefettura. La medesima associazione ha pure inviato un esposto alla Procura.