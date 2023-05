Lezioni di legalità sostenibile al liceo Leonardo, la preside Pilato: “Educare i giovani al rispetto delle regole”

Si è discusso di “legalità sostenibile” oggi nell'aula Savino Flora del liceo scientifico e linguistico “Leonardo” di Agrigento nel corso di un incontro con gli studenti coordinati dal dirigente scolastico Patrizia Pilato. Si tratta di un seminario conclusivo delle attività che, durante l'anno scolastico, hanno impegnato gli allievi sui delicati temi ambientali. Relatori dell'incontro sono stati, Maria Giovanna Mangione che presiede l'ordine provinciale degli agronomi di Agrigento, il comandante del centro anticrimine natura dei carabinieri di Agrigento, il tenente colonnello Vincenzo Castronovo e il magistrato Stefano Zammuto.

Lo scopo dell'iniziativa è stato quello di inculcare nei giovani, il valore della tutela e del rispetto del paesaggio per come sancito anche dall'articolo 9 della Costituzione italiana. L'odierna lezione di legalità, è stata occasione anche per, a tre giorni dell'anniversario della strage di Capaci, di commemorare il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta che hanno perso la vita nel devastante attentato.

Per l'occasione, nel liceo del viale della Vittoria è stata messa a dimora una talea che geneticamente, proviene dal grande albero di Ficus che dopo la strage, venne piantato davanti l'abitazione palermitana del giudice Falcone e dove ogni anno, si ritrovano migliaia di studenti italiani per dire no alla mafia. Infine, l'incontro che si è svolto nell'istituto agrigentino rientrava anche nell'ambito delle manifestazioni promosse dal festival dello sviluppo sostenibile che tende a sensibilizzare la collettività sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

