Appezzamento di terreno trasformato in discarica: la protesta dei residenti di via Manzoni

Un piccolo appezzamento di terreno trasformato in discarica abusiva di rifiuti, questo è quanto accade in via Manzoni, ad Agrigento e che ci è stato segnalato da un abitante della zona che chiede interventi di pulizia. Nella parte finale della trafficata arteria urbana, poco distante dalla parrocchia della Beata Maria Vergine della Provvidenza, basta fare due passi sul marciapiede per scorgere il cumulo di rifiuti fra i quali, spicca un vecchio materasso abbandonato.