Favara è "sepolta" dai rifiuti, i cittadini: "Paghiamo le tasse e temiamo di ammalarci"

Quindicesimo giorno consecutivo a Favara di astensione dal lavoro per i 70 operai di igiene ambientale che rivendicano il pagamento delle mensilità di stipendio arretrate. Nella città dell’agnello pasquale i cumuli di rifiuti crescono di giorno in giorno e a vertenza chiusa, probabilmente ci vorranno settimane di lavoro per liberare le strade dalle tonnellate di spazzatura. Sull’attuale emergenza rifiuti, la redazione di AgrigentoNotizie ha sentito l’opinione di alcuni anziani che frequentano la principale piazza cittadina.

Emergenza rifiuti a Favara, "Sos" del sindaco: "Bisogna togliere la spazzatura per scongiurare gli incendi"

C’è preoccupazione nelle persone intervistate che temono che le criticità igienico- sanitarie, possano ulteriormente aggravare la precaria situazione sanitaria che deve fare i conti con il Coronavirus. I favaresi che si sono fermati a parlare, dai microfoni di AgrigentoNotizie, hanno anche rivendicato il diritto di avere un servizio essenziale come è quello della raccolta dei rifiuti e si augurano che l’emergenza possa rientrare nel più breve tempo possibile.