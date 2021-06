Teatro Ellenistico, Sciarratta: "Non si esclude la ricerca di uno sponsor per dare continuità agli scavi”

Per riportare alla luce il teatro antico di Akragas servirà tempo e soprattutto saranno necessarie ingenti risorse finanziarie che potrebbero giungere anche con dei progetti culturali che prevedono la partecipazione di privati

“Non è escluso che in futuro si possa, con bandi pubblici, pensare ad un piano di sponsorizzazioni per un progetto culturale per cercare nuovi canali di finanziamenti che possano dare continuità agli scavi del teatro”. Queste dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole del direttore del parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento Roberto Sciarratta durante un'intervista sul futuro della campagna di scavi del teatro ellenistico e sulle recenti scoperte che gli archeologi hanno parzialmente portato alla luce.